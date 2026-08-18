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Лондон продолжит безоговорочно поддерживать Украину после предупреждения российского посольства о последствиях для Британии в случае таких действий, заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм. Об этом он высказался в эфире Sky News.

В частности, 17 августа в российском представительстве подчеркнули, что Лондон сознательно идет на эскалацию конфликта, и назвали Великобританию "пособником и соучастником" преступлений Киева.

"Великобритания делает то, что она давно обещала – поддерживать Украину на 100%", – сказал Бернэм.

По его словам, Лондон помогает Киеву защищать себя и придерживается этой позиции на протяжении всего конфликта. Премьер подчеркнул, что Великобритания останется рядом с Украиной и при его правительстве.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Киев начал применять беспилотники британского производства для атак вглубь российской территории. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах организовать производство украинских БПЛА в Великобритании.