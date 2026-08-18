Брат принцессы Дианы выпустит мемуары о ее жизни

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Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер анонсировал выход книги мемуаров о ее жизни. Своими планами он поделился с изданием Daily Mail.

Поводом для написания книги стала 30-я годовщина трагической гибели Дианы. Как пояснил ее брат, в связи с этой датой к нему снова стали массово обращаться с просьбами об интервью, что убедило его наконец записать свои мысли и воспоминания.

Книга получила название "Лебединая песня". Ее выпустит издательство Penguin Michael Joseph, а в продажу мемуары поступят 22 сентября. Автор расскажет о детстве Дианы, браке с принцем Уэльским Чарльзом и обстоятельствах ее гибели.

Ранее в Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана в фундамент здания больницы на Грейт-Ормонд-стрит в 1991 году. Диана вместе с детьми, проходящими лечение в больнице, заложила деревянную капсулу в свинцовом саркофаге при строительстве нового корпуса учреждения. Она также стала президентом больницы в 1989 году.

