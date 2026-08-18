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18 августа, 17:19

Общество

Воронежские врачи извлекли из желудка подростка швейную иглу

Фото: vk.ru/dzvo36

Врачи Воронежской областной детской клинической больницы № 2 извлекли из желудка подростка швейную иглу, которая попала в брюшную полость из легкого, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В начале августа подросток поступил в больницу после того, как случайно вдохнул иглу. Рентген показал, что инородное тело находится в глубоких нижних отделах правого легкого. Врачи планировали извлечь его с помощью бронхоскопии, однако во время процедуры обнаружить иглу не удалось.

Подростку экстренно сделали компьютерную томографию, которая показала, что игла переместилась в желудок. Признаков повреждения внутренних органов не обнаружили.

Иглу извлекли во время гастроскопии, что позволило избежать серьезной операции. По словам медиков, такая быстрая и бессимптомная миграция иглы встречается крайне редко. Сейчас подросток чувствует себя хорошо, он находится под необходимым наблюдением и готовится к выписке.

Ранее в клинической больнице имени В. В. Вересаева в Москве спасли женщину, которая случайно проглотила металлический ретейнер. К моменту обращения он уже находился в желудке и мог повредить органы из-за острых краев. Посторонний предмет решили удалить, используя эндоскоп.

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