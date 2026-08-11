Врачи в Москве помогли женщине, случайно проглотившей металлический ретейнер

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Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Вересаева помогли 33-летней женщине, которая во время завтрака проглотила металлический ретейнер – конструкцию, которую носят после снятия брекетов, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

К моменту обращения предмет уже находился в желудке, из-за острых краев он мог повредить органы. Было принято решение удалить его, используя эндоскоп.

Врач-эндоскопист Иван Бородкин рассказал, что для вмешательства использовали специальную защитную трубку. Она устанавливается в пищевод и помогает извлечь предмет, при этом риск для слизистой минимален.

Ретейнер успешно извлекли, повреждений не обнаружили. Уже на следующий день пациентку выписали домой.

Врачи напомнили, что при проглатывании острого или металлического предмета не стоит пытаться решить проблему самостоятельно. Лучше сразу обратиться к специалистам, поскольку в подобных ситуациях время имеет большое значение.

Ранее в Центре микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева помогли женщине, которая из-за обручального кольца чуть не лишилась пальца. Во время работ на даче ее кольцо зацепилось за выступ забора, а когда пострадавшая резко дернула руку, палец почти полностью оторвался. В итоге медики смогли успешно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани.

