Врачи в Москве помогли женщине, которая чуть не лишилась пальца из-за обручального кольца

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Врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева помогли женщине, которая чуть не лишилась пальца из-за обручального кольца. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

Женщина попала в медучреждение с тяжелой травмой безымянного пальца. Оказалось, что во время работ на даче ее обручальное кольцо зацепилось за выступ забора. Пострадавшая резко дернула руку, в результате чего ее палец почти полностью оторвался.

По словам микрохирурга Александра Сухинина, в случае подобных травм важно оперативно вернуть кровоток и сохранить конечность. Медики успешно восстановили кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани.

В настоящий момент женщина проходит реабилитацию для восстановления функции пальца.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян напомнил, что травмоопасные работы нельзя выполнять в украшениях. При резком движении кольцо не снимется с пальца, а стянет мягкие ткани.

Ранее столичные врачи спасли руку 17-летнего юноши от ампутации. Подросток получил травму, катаясь на горных лыжах.

Пациент рассек плечо об острый кант лыжи, произошло артериальное кровотечение. Хирурги провели многоэтапную операцию и смогли полностью восстановить кровообращение в руке.

