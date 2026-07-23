23 июля, 10:37Общество
Врачи в Москве помогли женщине, которая чуть не лишилась пальца из-за обручального кольца
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
Врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева помогли женщине, которая чуть не лишилась пальца из-за обручального кольца. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.
Женщина попала в медучреждение с тяжелой травмой безымянного пальца. Оказалось, что во время работ на даче ее обручальное кольцо зацепилось за выступ забора. Пострадавшая резко дернула руку, в результате чего ее палец почти полностью оторвался.
По словам микрохирурга Александра Сухинина, в случае подобных травм важно оперативно вернуть кровоток и сохранить конечность. Медики успешно восстановили кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани.
В настоящий момент женщина проходит реабилитацию для восстановления функции пальца.
Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян напомнил, что травмоопасные работы нельзя выполнять в украшениях. При резком движении кольцо не снимется с пальца, а стянет мягкие ткани.
Ранее столичные врачи спасли руку 17-летнего юноши от ампутации. Подросток получил травму, катаясь на горных лыжах.
Пациент рассек плечо об острый кант лыжи, произошло артериальное кровотечение. Хирурги провели многоэтапную операцию и смогли полностью восстановить кровообращение в руке.