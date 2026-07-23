Эксперт Комиссаров: в лесах начался сезон сбора лисичек, подберезовиков и опят

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В лесах уже можно собирать лисички, подберезовики и летние опята. Об этом в беседе с RT рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

"Уже можно собирать лисички, их в лесах очень много. Кроме лисичек, уже есть подберезовики, первые ранние белые грибы, маслята и подосиновики. Также еще можно собирать летние опята", – сообщил специалист.

Вместе с тем Комиссаров предупредил, что важно не перепутать съедобные грибы с опасными двойниками. Например, у настоящей лисички есть ложная лисичка. Отличить ее можно по шляпке: у ложной она воронковидная, правильной формы и не курчавится по краям. Кроме того, у ложной лисички пластинки более темные, буровато-оранжевые, и они четко отграничены кольцом в середине ножки. У настоящих лисичек пластинки могут переходить на разную глубину ножки.

Белые грибы, добавил эксперт, можно спутать с горчаком. Различить их просто: у горчака розоватые трубочки на нижней стороне шляпки, и мякоть на срезе тоже розовая.

Летние опята, по словам Комиссарова, иногда путают со смертельно ядовитой галериной окаймленной. Однако это случается редко: галерина растет не пучками, а группами по два-три гриба. Ее шляпка равномерно окрашена в цвет молочного шоколада, а по краям имеет белую кайму, из-за чего гриб и получил свое название.

Ранее кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров предупредил россиян о том, что лучше не собирать грибы после длительного периода жары. Это связано с тем, что грибы накапливают токсичные вещества из почвы из-за отсутствия влаги. Особенно много токсичных веществ задерживается в старых и переросших грибах.

