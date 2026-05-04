04 мая, 15:09

Миколог Комиссаров: в Подмосковье можно собрать строчки и сморчки

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Group

Строчки и сморчки появились в Московском регионе и соседних областях. Об этом в беседе с RT рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров.

"Это типичные для Подмосковья ранние весенние виды грибов. Сморчки встречаются в основном в старых лесах, в которых недавно – 1–2 года назад – происходил пожар", – раскрыл он.

При этом со строчками необходимо соблюдать осторожность, предупредил эксперт, пояснив, что они содержат токсичные вещества. В частности, употребление этих грибов может негативно сказаться на печени, почках и мочевыделительной системе.

Вместе с тем для сбора стали доступны и майские грибы. Такой вид отличается схожестью с шампиньонами, но, в отличие от последних, не имеет "юбочки" на ножке.

Найти эти грибы можно на открытых пространствах, включая городские парки, пастбища и луга. В качестве опознавательных признаков миколог назвал серо-бело-бежевый цвет и запах муки.

Более того, он подчеркнул, что данный гриб универсален в приготовлении. Его можно жарить, варить и даже запекать.

"Ближе к концу мая можно будет собирать трутовик серно-желтый. Среди грибников-гурманов гриб очень популярен. Он растет на поваленных деревьях, на пнях, на старых ослабленных живых деревьях", – подытожил Комиссаров.

В середине марта в Московской области ввели ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. Охранные нормы коснулись редких видов данного царства, включая трутовик овечий, саркосому шаровидную, полубелый гриб.

Согласно нововведениям, сумма штрафов для граждан будет варьироваться от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч, а для юрлиц – от 50 до 100 тысяч.

Разрешения на сбор редких грибов начнут выдавать через "Госуслуги"

