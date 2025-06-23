Эксперт Тихомиров объяснил, какие ядовитые грибы в Подмосковье похожи на съедобные

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Мухомор весенний и галерина окаймленная похожи на съедобные грибы и растут в лесах столичного региона. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.

По словам эксперта, мухомор весенний – ближайший родственник смертельно опасной бледной поганки – встречается в лесах уже в начале лета.

"По ошибке его можно принять за шампиньон, но мухомор выдает утолщение у ножки. Чтобы это заметить, грибы лучше все-таки не срезать, а выкручивать. Тогда будет видно, что у основания ножки есть мешочек, из которого она растет. Плюс у мухоморов пластинки под шляпкой всегда белые, а у шампиньонов – темные", – пояснил эксперт.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала о грибах Токсины одного мухомора весеннего могут убить троих человек. И яд действует не сразу: первые признаки отравления могут наступить через сутки или даже позже. К этому моменту печень и почки, скорее всего, уже откажут.

Также в подмосковных лесах встречается галерина окаймленная, похожая на летний опенок.

"От съедобного "близнеца" ее отличает то, что она растет одиночно, а вот опята всегда стоят кучками. Важно обращать внимание и на ножку: у галерины она мучнистая, а у опенка покрыта чешуйками", – отметил эксперт.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала о грибах Употребление галерины в пищу может повлечь не только тяжелейшее отравление, но и летальный исход. Смертельную дозу токсинов человек может получить, съев порядка пятнадцати грибов.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, какие ядовитые ягоды растут в подмосковных лесах. В их числе – дафна, употребление в пищу которой вызывает сильнейшее отравление.

