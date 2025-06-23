Эксперт Тихомиров объяснил, какие ядовитые грибы в Подмосковье похожи на съедобные

23 июня, 13:09Общество
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Мухомор весенний и галерина окаймленная похожи на съедобные грибы и растут в лесах столичного региона. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.
По словам эксперта, мухомор весенний – ближайший родственник смертельно опасной бледной поганки – встречается в лесах уже в начале лета.
"По ошибке его можно принять за шампиньон, но мухомор выдает утолщение у ножки. Чтобы это заметить, грибы лучше все-таки не срезать, а выкручивать. Тогда будет видно, что у основания ножки есть мешочек, из которого она растет. Плюс у мухоморов пластинки под шляпкой всегда белые, а у шампиньонов – темные", – пояснил эксперт.
Также в подмосковных лесах встречается галерина окаймленная, похожая на летний опенок.
"От съедобного "близнеца" ее отличает то, что она растет одиночно, а вот опята всегда стоят кучками. Важно обращать внимание и на ножку: у галерины она мучнистая, а у опенка покрыта чешуйками", – отметил эксперт.
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