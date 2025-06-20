Агроном Викулов назвал ядовитые ягоды, которые растут в лесах Подмосковья

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Дафну, вороний глаз и ядовитые ягоды на ландышах можно встретить в подмосковных лесах. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

Эксперт подчеркнул, что дафна, больше известная как волчье лыко, в основном растет на опушках и по несколько кустов рядом.

"Часто волчье лыко встречается в разреженных лесах. Ягоды у него маленькие, красные, они "сидят" на ветках, примерно как на облепихе. Употребление дафны в пищу вызывает сильнейшее отравление", – предупредил эксперт.





Владимир Викулов агроном Вороний глаз же нередко путают с крупной черникой. Однако в отличие от нее, это одиночное травянистое растение. Такая ягода "сидит" на побеге из четырех листьев, и ей тоже можно отравиться.

А вот ярко-оранжевые ядовитые ягоды на ландышах появляются ближе к осени. По словам агронома, неопытный человек может принять их за бруснику. Перепутав, можно заработать интоксикацию, предупредил Викулов.

Эксперт подчеркнул, что самый простой способ избежать отравления – отказаться от сбора незнакомых ягод.

"Например, малину или лесную землянику сложно с чем-то спутать, и потому их можно смело собирать. А все остальное, что неизвестно, лучше оставить", – заключил специалист.

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