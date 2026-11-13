РИА Новости: шестилетняя девочка сломала ключицу в развлекательном центре Саратова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шестилетняя девочка сломала ключицу в развлекательном центре Саратова. Об этом РИА Новости сообщили правоохранительные органы региона.

Прокуратура Саратовской области уточнила в MAX, что инцидент произошел в четверг, 12 ноября, в семейном развлекательном центре Scandy Restopark на одном из аттракционов. Девочка съезжала с горки на "ватрушке". Затем она начала вставать, и другой ребенок сбил ее.

Пострадавшую доставили в университетскую клиническую больницу № 1 имени С. Р. Миротворцева. Прокуратура Ленинского района города начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Тюмени двухлетней воспитаннице детского сада № 155 дверью сломало два пальца на руке. По словам матери пострадавшей, когда она приехала в учреждение, у дочери были в крови все носки и салфетки на поврежденной руке.

Женщина добавила, что травму ребенок получил, когда руку прижало дверью во время возвращения с прогулки и рядом с девочкой в тот момент не было взрослых. В отношении сотрудников учреждения началась служебная проверка. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.