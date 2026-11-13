Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Западе хотят не допустить раскрытия заказчиков диверсии на "Северных потоках". Вбросы осуществляются через СМИ, чтобы не называть и не наказывать организаторов и кураторов, заявил ТАСС замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

Дипломат обратил внимание на недавнюю публикацию газеты Financial Times, в которой утверждается, что взрывы осуществил гражданин Украины Сергей Кузнецов, находящийся на скамье подсудимых. При этом, как подчеркнул Любинский, по чьему приказу действовал фигурант, остается неясным.

Он отметил, что власти Германии, Дании и Швеции под разными предлогами уклоняются от сотрудничества с российскими правоохранительными органами по этому делу, пренебрегая обязательствами по международным антитеррористическим конвенциям.

Однако Москва следит за судебным процессом в Гамбурге по делу о подрыве трубопроводов и надеется, что он "не превратится в фарс".

"Настоятельно заверяем, что российская сторона продолжит добиваться установления истины, чтобы тема "Северных потоков" не была "замылена", а вдохновители и заказчики этого крупнейшего теракта современности, как говорится, "не соскочили с крючка", – добавил собеседник агентства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что за подрывами "Северных потоков" стояли лондонские кураторы. По его словам, организаторы диверсий не понесли ответственности.

Взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. В рамках расследования Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к произошедшему. Позднее правоохранители установили личности еще двух предполагаемых участников.

В августе прошлого года в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в руководстве группой, осуществившей подрыв "Северных потоков". В 2026 году ему предъявили обвинение.

Рассмотрение дела проходит в Высшем земельном суде Гамбурга. Заседания будут идти до июня 2027 года.