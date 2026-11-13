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13 ноября, 09:06

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Московский зоопарк помог переместить белого медведя на Таймыре

Фото: Москва 24/Михаил Сипко​

Напавшего на человека на Таймыре белого медведя доставили на остров Моржовый и выпустили в естественную среду обитания. Операцию провели сотрудники Московского зоопарка совместно с представителями министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Перевозке животного предшествовала работа ветеринаров зоопарка, они использовали специальные препараты, чтобы временно обездвижить хищника. После этого медведя подняли на борт вертолета, где специалисты проверили его состояние перед дальнейшей транспортировкой на остров в Пясинском заливе Карского моря.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова отдельно отметила вклад всех участников операции. Она подчеркнула, что взаимодействие специалистов позволило справиться с ситуацией оперативно, не подвергая риску ни местных жителей, ни животное.

В Московском зоопарке связали участившиеся встречи с белыми медведями возле вахтовых поселков в арктической зоне региона с изменениями природных условий. В частности, устойчивый лед формируется с опозданием, из-за чего животные чаще оказываются вблизи мест работы людей.

После происшествия с нападением животного на человека создали межведомственную группу под руководством Росприроднадзора и приняли решение об отгоне хищников.

Заместитель министра природных ресурсов Красноярского края Сергей Дементьев подчеркнул, что белые медведи относятся к охраняемым видам, однако их появление рядом с населенными пунктами создает угрозу для людей. Он отметил, что взрослые особи могут весить 500 килограммов и более, поэтому при решении подобных ситуаций необходимо учитывать как безопасность жителей, так и защиту животных.

Белый медведь напал на рабочего на Таймыре в конце октября вне населенного пункта и территории предприятия. Мужчина получил ранения головы, лопатки и обеих кистей, его состояние оценили как удовлетворительное.

Сообщалось, что для отлова хищника в регион направили московский "Медвежий патруль". Проект действует в шести арктических регионах России и призван сохранять белых медведей и предотвращать конфликты между животными и людьми.

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