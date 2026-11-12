Московский зоопарк организовал доставку ветпрепаратов в Запорожскую область

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский зоопарк передал ветеринарные препараты центру реабилитации хищных животных в Запорожской области в октябре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Центр реабилитации хищных животных в Васильевке – это место, где каждый день борются за жизнь подопечных в непростых условиях. Мы не могли остаться в стороне. Нам удалось доставить в центр самые необходимые сейчас медикаменты", – подчеркнула гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она поблагодарила доктора ветеринарных наук, профессора Николая Козлова и компанию "Ветучасток" за лекарства, а также главу Бердянского муниципального округа Алексея Кичигина за содействие в сопровождении гуманитарного груза.

В центре реабилитации в Запорожской области содержатся тигры, леопарды, пантеры, барсуки, медведи, обезьяны, птицы и другие животные. Московский зоопарк сочетает адресную помощь, природоохранные инициативы и укрепление профессиональных связей. В регионы регулярно передаются препараты, оборудование и корма для животных.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года штаб "Сила в своих" из района Северное Медведково отправил участникам специальной военной операции восемь гуманитарных грузов общим весом 8,5 тонны. За четыре года работы добровольцы наладили производство необходимых на передовой вещей. Военнослужащим уже передали свыше 200 антидроновых одеял и сотни носилок-волокуш.

