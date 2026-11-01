Волонтеры из Коммунарки передали бойцам СВО около 36 тыс медицинских изделий

Фото: пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Добровольческое объединение "Волонтеры Мосрентгена" из столичного района Коммунарка с начала 2026 года изготовило и отправило около 36 тысяч медицинских изделий для бойцов в зоне специальной военной операции и госпиталей, передает портал мэра и правительства столицы.

Волонтеры также шьют постельное белье, вяжут теплые вещи и собирают помощь для медицинских и образовательных учреждений ЛНР, ДНР и Запорожской области. Движение работает с апреля 2023 года. За это время активисты сшили около двух тысяч единиц госпитального белья, подушек и эвакуационных одеял, связали свыше 430 нашлемников, 310 ковриков-сидушек, 350 пар теплых носков и варежек.

Сначала необходимые вещи делали в квартире. Затем администрация района выделила объединению отдельное помещение. Руководитель "Волонтеров Мосрентгена" Нина Юштанова предложила создать там цех полного цикла по выпуску индивидуальных перевязочных пакетов. Оборудование для раскроя поставили в одной комнате, столы для сборки и упаковки – в другой, швейные машины – в третьей. С марта 2024 года цех изготовил 90 тысяч изделий.

"Наше объединение сегодня насчитывает более 50 неравнодушных жителей <...> За одну неделю мы создаем около тысячи перевязочных пакетов, и для многих подразделений в зоне СВО мы стали постоянными поставщиками этих медицинских изделий", – отметила Юштанова.

Помимо этого, объединение собирает и направляет помощь для пунктов временного размещения, детских домов, медицинских и образовательных учреждений ЛНР, ДНР и Запорожской области. К объединению подключаются местные жители и общественные организации.

Весной 2026 года жители Коммунарки передали в госпиталь города Рубежное три тренажера для реабилитации бойцов. К началу нового учебного года молодежная палата района подготовила 50 рюкзаков для первоклассников. Их доставили в распределительный центр Луганска и в детские сады в Бердянске и в Мелитополе.

Ранее стало известно, что ресурсный центр "Мосволонтер" открыл набор на второй поток флагманского социального проекта "Добрые мастера". Он объединит москвичей, благотворительные фонды и социальные учреждения города. За год волонтеры проекта "Добрые мастера" провели более 90 мастер-классов, передавая свои знания и душевное тепло свыше 1,7 тысячи москвичей.

