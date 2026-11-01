Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 13:15

Общество

Осенний свадебный сезон завершился на станции "Маяковская"

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

В ночь на 1 ноября на станции метро "Маяковская" прошли заключительные осенние церемонии бракосочетания. Здесь зарегистрировали два брака, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Заключительные церемонии этого года пройдут на станции 6 декабря", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства столицы.

Церемонии проводят ночью, с 02:00 до 04:00, чтобы не мешать движению поездов и обеспечить молодоженам торжественную обстановку. Платформу украшают свадебным декором, который создает особую атмосферу.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что город продолжает поддерживать проект "Новые адреса счастья". В его рамках молодожены могут выбрать необычные места для заключения брака.

"Одной из востребованных площадок стала станция "Маяковская". В этом сезоне здесь поженились уже 23 пары. Мы рады, что жители столицы стали чаще выбирать метрополитен для такого важного события в жизни", – добавил он.

Во время церемоний на станции звучит марш Феликса Мендельсона, а на путях находятся два состава "Москва-2024". После регистрации брака молодожены могут провести первую семейную фотосессию в вагоне поезда.

Ранее сообщалось, что свыше 5 тысяч семей созданы за первый год работы Митинского дворца бракосочетания. Он стал одной из самых востребованных площадок для проведения свадеб в Москве. В августе здесь зарегистрировали больше всего браков – 1 222 пары.

Столичные ЗАГСы открыли запись на январские праздники

Читайте также


обществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика