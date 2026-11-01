Осенний свадебный сезон завершился на станции "Маяковская"

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

В ночь на 1 ноября на станции метро "Маяковская" прошли заключительные осенние церемонии бракосочетания. Здесь зарегистрировали два брака, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Заключительные церемонии этого года пройдут на станции 6 декабря", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства столицы.

Церемонии проводят ночью, с 02:00 до 04:00, чтобы не мешать движению поездов и обеспечить молодоженам торжественную обстановку. Платформу украшают свадебным декором, который создает особую атмосферу.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что город продолжает поддерживать проект "Новые адреса счастья". В его рамках молодожены могут выбрать необычные места для заключения брака.

"Одной из востребованных площадок стала станция "Маяковская". В этом сезоне здесь поженились уже 23 пары. Мы рады, что жители столицы стали чаще выбирать метрополитен для такого важного события в жизни", – добавил он.

Во время церемоний на станции звучит марш Феликса Мендельсона, а на путях находятся два состава "Москва-2024". После регистрации брака молодожены могут провести первую семейную фотосессию в вагоне поезда.

Ранее сообщалось, что свыше 5 тысяч семей созданы за первый год работы Митинского дворца бракосочетания. Он стал одной из самых востребованных площадок для проведения свадеб в Москве. В августе здесь зарегистрировали больше всего браков – 1 222 пары.

