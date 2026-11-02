Новый электробусный маршрут запустили на западе Москвы

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

На западе Москвы запустили новый электробусный маршрут № 757, сообщил столичный Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Электротранспорт связал станцию метро "Молодежная" и МЦД Рабочий Поселок в районе Кунцево. Остановки находятся рядом с поликлиниками и школами. На новом маршруте по будням будут работать две современные машины российского производства.

По словам Ликсутова, сеть электробусных маршрутов продолжает расширяться по поручению Сергея Собянина. Электробусы отличаются низким уровнем шума и делают городскую среду комфортнее.

Ранее 3 пригородных маршрута стали курсировать от метро "Медведково". 1170 и 1197 теперь следуют в Мытищи, а 1412 – в Перловку городского округа Мытищи. Стоимость проезда зависит от расстояния.

Всего в 2026 году электробусы Мосгортранса вышли на маршруты в 100 столичных районах. Впервые машины на электротяге запустили в Зеленоградском административном округе, а также в Бирюлеве Западном и Новопеределкине.

