"Известия": менеджер автосалона в Барнауле похитил 9 машин почти на 14 млн рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Барнауле менеджер автосалона похитил 9 автомобилей клиентов на сумму почти 14 миллионов рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По его данным, к мошеннической схеме причастен 24-летний Александр Б. С января 2025 по октябрь 2026 года из автосалона на Телефонной улице пропали 9 машин, в том числе Lexus, Toyota, Ford и Volkswagen. Самой дорогой из них оказался Lexus GX460 стоимостью 4,5 миллиона рублей. Полицейские изъяли только 2 автомобиля.

Источник рассказал, что менеджера задержали. При обыске в его квартире нашли деньги, ноутбуки, мобильные телефоны и банковские карты.

По данному факту возбудили девять уголовных дел о мошенничестве. Их объединят с ранее начатым расследованием по аналогичным эпизодам. Мужчину отправили под стражу.

Ранее в Стерлитамаке было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после обмана 12 человек более чем на 42,5 миллиона рублей. 12 местных жителей заявили о хищении денег под предлогом проведения торгов на Московской валютной бирже.