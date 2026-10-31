Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 07:07

Безопасность

МВД раскрыло схему мошенников с "инвестициями" в криптовалюту

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Мошенники используют фиктивные инвестиционные платформы, чтобы выманивать у граждан деньги под видом вложений в криптовалюту. Для убедительности они показывают жертвам несуществующую прибыль и даже позволяют вывести небольшую сумму, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники предлагают услуги так называемого доверительного управления счетами. Они представляются успешными брокерами и убеждают людей вкладывать деньги в криптовалюту через интернет-ресурсы, не связанные с настоящими криптобиржами.

В личных кабинетах пользователям демонстрируют фиктивные результаты сделок и растущую прибыль. Увидев такие цифры, человек начинает вносить новые суммы, рассчитывая увеличить свой инвестиционный портфель и будущий доход.

На начальном этапе мошенники могут разрешить вывести небольшую часть средств. Это создает впечатление, что платформа действительно работает и вложения приносят прибыль.

Однако, когда у жертвы заканчиваются деньги для дальнейших инвестиций, аферисты блокируют доступ к личному кабинету и перестают выходить на связь. Вложенные средства человеку не возвращают.

Ранее в МВД предупредили о схеме мошенничества с подарками от маркетплейсов. Злоумышленники связываются с россиянами в мессенджерах, представляются сотрудниками торговых площадок и обещают вознаграждение за активное использование сервиса, выманивая код из СМС.

Читайте также


безопасностьтехнологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика