МВД раскрыло схему мошенников с "инвестициями" в криптовалюту

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Мошенники используют фиктивные инвестиционные платформы, чтобы выманивать у граждан деньги под видом вложений в криптовалюту. Для убедительности они показывают жертвам несуществующую прибыль и даже позволяют вывести небольшую сумму, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники предлагают услуги так называемого доверительного управления счетами. Они представляются успешными брокерами и убеждают людей вкладывать деньги в криптовалюту через интернет-ресурсы, не связанные с настоящими криптобиржами.

В личных кабинетах пользователям демонстрируют фиктивные результаты сделок и растущую прибыль. Увидев такие цифры, человек начинает вносить новые суммы, рассчитывая увеличить свой инвестиционный портфель и будущий доход.

На начальном этапе мошенники могут разрешить вывести небольшую часть средств. Это создает впечатление, что платформа действительно работает и вложения приносят прибыль.

Однако, когда у жертвы заканчиваются деньги для дальнейших инвестиций, аферисты блокируют доступ к личному кабинету и перестают выходить на связь. Вложенные средства человеку не возвращают.

Ранее в МВД предупредили о схеме мошенничества с подарками от маркетплейсов. Злоумышленники связываются с россиянами в мессенджерах, представляются сотрудниками торговых площадок и обещают вознаграждение за активное использование сервиса, выманивая код из СМС.