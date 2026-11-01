Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км

Фото: MAX/"Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла во время извержения. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Событие зафиксировали 1 ноября 2026 года в 10:38 по местному времени (01:38 по московскому времени).

Ранее извержение произошло на Филиппинах. Вулкан Майон выбросил пепел на высоту до трех километров. По данным сейсмологов, облако распространилось в юго-западном направлении.

Майон считается самым активным вулканом Филиппин и одним из наиболее опасных на архипелаге.