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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км
Фото: MAX/"Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла во время извержения. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Событие зафиксировали 1 ноября 2026 года в 10:38 по местному времени (01:38 по московскому времени).
Ранее извержение произошло на Филиппинах. Вулкан Майон выбросил пепел на высоту до трех километров. По данным сейсмологов, облако распространилось в юго-западном направлении.
Майон считается самым активным вулканом Филиппин и одним из наиболее опасных на архипелаге.