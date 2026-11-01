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01 ноября, 17:49

Политика

Первые моряки с арестованного в Индии танкера Unity вернулись в РФ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Первые российские члены экипажа танкера Unity, арестованного в Индии, вернулись домой. Об этом РИА Новости рассказала родственница одного из моряков.

"Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой. Сына мы уже встретили в Минводах", – сообщила она.

По словам женщины, еще четыре члена экипажа должны приземлиться в Сочи, а двое – в Москве. Родственница моряка также отметила, что путь из Индии до России занял три перелета с ожиданием по 5–6 часов в каждом аэропорту.

"Сын уставший, еще не верит, что все уже закончилось", – добавила она.

Танкер Unity с россиянами на борту был арестован в Индии 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу. Судно с технической неисправностью стоит на якоре у порта Парадип. Затем танкер пережил сильный шторм.

В октябре суд индийского штата Одиша постановил организовать возвращение домой 23 членов экипажа судна. Инстанция признала капитана и остальных моряков брошенными. Судовладелец не платил зарплату, не снабжал экипаж припасами, не организовал смену и возвращение.

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