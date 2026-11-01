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01 ноября, 17:00

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NTV: в собранных на Хеллоуин сладостях в Германии нашли иглы и магниты

В собранных на Хеллоуин сладостях в Германии нашли иглы и магниты – СМИ

Фото: 123RF.com/issaronow

В ночь на Хэллоуин – с 31 октября на 1 ноября – в немецких федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц в сладостях, которые собрали дети, и на их упаковках нашли опасные посторонние предметы, сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию.

В населенном пункте Винцингероде (Тюрингия) металлические иглы обнаружили при распаковке собранных конфет. В Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц), примерно в 12 километрах к юго-западу от Майнца, 9-летний мальчик проверял сладости, собранные у местных жителей. В одной из жевательных конфет он нашел два магнита диаметром около двух миллиметров каждый. Мать ребенка перед этим увидела в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) предупреждение о возможной порче конфет.

Никто не пострадал. Полиция Ингельхайма начала расследование по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений. По данным ведомства, сладости могли намеренно испортить, чтобы причинить травмы.

Пока не установлено, у каких домов раздавали опасные угощения. Правоохранители призвали родителей проверять собранные детьми сладости перед употреблением.

Ранее сообщалось, что на раздаче сладостей в Белом доме по случаю Хэллоуина президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп передали шоколадные конфеты мальчику в фуражке советского образца с шевроном танковых войск и девочке в сарафане.

Дети подошли к президенту и первой леди примерно через 10 минут после начала церемонии. Первой их поприветствовала Мелания Трамп, отметив фуражку мальчика. После этого к ним обратился Дональд Трамп и протянул корзинку с шоколадом.

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