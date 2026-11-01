Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Глава Евродипломатии Кая Каллас – "пугало в еэсовском саду", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала слова Каллас, которая выступила против приглашения Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По ее мнению, присутствие Путина может "восстановить Россию на международных форумах", что недопустимо.

По словам Захаровой, задача пугала – отгонять птиц от урожая, однако в Евросоюзе урожая давно нет из-за "садовников-неумех", которые несколько лет сами уничтожали свои наделы.

"А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо. По "двадцатке" у нее совета никто не спрашивал, мнение ее никому не интересно", – заключила дипломат.

Саммит G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле указывали, что Путин пока не решил, будет ли он лично участвовать в саммите G20.

