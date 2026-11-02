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02 ноября, 09:08

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Диетолог Соломатина: чечевичный и гороховой супы снижают артериальное давление

Диетолог назвала супы, снижающие артериальное давление

Фото: 123RF.com/greenartphotography

Чечевичный и гороховый супы помогают снижать артериальное давление благодаря содержащимся в них овощам и бобовым. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, особое значение имеет состав блюда: в нем обязательно должны быть овощи и бобовые, которые богаты клетчаткой, в первую очередь нерастворимой. Она и способствует понижению давления.

Кроме того, диетолог отметила, что фасоль и чечевица содержат фитоэстрогены, защищающие сердечно-сосудистую систему, особенно у женщин.

Ранее специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева рекомендовала употреблять брокколи, тыкву и свеклу осенью. Содержащиеся в них вещества помогают поддерживать иммунитет в период сезонных инфекций. Кроме того, эти продукты полезны для печени и сосудов.

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