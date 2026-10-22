Врач Разаренова посоветовала употреблять не более 20 г трендовых цукатов из шишек

22 октября, 17:42Общество
Фото: wildberries.ru
Трендовые цукаты из сосновых шишек не имеют повышающих иммунитет качеств, но при этом способны быстро поднимать уровень сахара в крови. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.
По ее словам, данный продукт готовят из молодых, еще мягких шишек, а так как они не обладают выраженной сладостью, их варят в концентрированном сахарном сиропе.
Зато нужно четко понимать, что продукт получается в результате интенсивного обогащения добавленными сахарами. Поэтому он должен восприниматься исключительно как десерт, содержащий большое количество углеводов.
"Особенно осторожными с такими цукатами следует быть тем, у кого имеется ожирение, любые нарушения углеводного обмена, в том числе сахарный диабет второго типа", – предупредила Разаренова.
Кроме того, важно помнить, что смолистые соединения в шишках способны спровоцировать аллергические реакции, особенно у тех, кто к ним в целом склонен.
В целом стоит ориентироваться на то, что при рационе в 2 тысячи килокалорий человек должен употреблять менее 50, а лучше – 25 граммов свободных сахаров в сутки, пояснила Разаренова.
Ранее член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева предупредила, что трендовый банановый сок практически не содержит клетчатку, способную замедлять усвоение углеводов. В итоге присутствующие в таком напитке натуральные сахара достаточно высоко могут поднимать гликемический индекс.