Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 19:02

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Залетова: сезонные овощи приводят к проблемам с ЖКТ осенью

Диетолог рассказала, почему могут обостриться проблемы с ЖКТ осенью

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Появление в рационе сезонных овощей и фруктов, а также смена температуры могут стать причинами обострения проблем с желудочно-кишечным трактом осенью. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она отметила, что осенью многие начинают замечать изменение в работе ЖКТ. В частности, появляется вздутие, дискомфорт и изжога, а у некоторых обостряются хронические заболевания.

По мнению эксперта, смена рациона является одной из причин таких проблем: в частности, дело в богатых клетчаткой сезонных продуктах – яблоках, грушах, капусте, тыкве, свекле, моркови. Она полезна, но если человек за лето привык к более легкой пище в виде ягод, кабачков, огурцов, содержащих много воды и мягких волокон, осенние продукты с их плотной структурой могут стать испытанием для кишечника. Особенно если есть их сырыми и в большом количестве, отметила специалист.

Грубая клетчатка механически раздражает слизистую, усиливает перистальтику, и у людей с чувствительным пищеварением это вызывает вздутие, газы и боли.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Холод также может стать причиной сбоев в ЖКТ. Когда температура на улице падает, организм перестраивается: сосуды, в том числе те, что питают стенки желудка и кишечника, сужаются. В результате кровоток в слизистой оболочке уменьшается, а она является защитным барьером, который в норме противостоит агрессивному действию желудочного сока и ферментов. Когда он становится слабее, кислота может повреждать стенки, пояснила Залетова.

"Именно поэтому у людей с хроническим гастритом или язвенной болезнью осенью чаще возникают обострения. Это прямая физиологическая реакция на холод", – пояснила врач.

Также сокращение светового дня и перепады атмосферного давления негативно влияют на состояние нервной системы, а она очень тесно связана с пищеварительной. Даже незначительный стресс способен усиливать выработку желудочного сока и менять моторику кишечника. Это одна из причин того, что осенью у многих обостряется синдром раздраженного кишечника.

"Влияет и возвращение к рабочим делам и учебе. Летом многие чаще расслаблены, едят более регулярно, больше двигаются на свежем воздухе. Осенью начинается период стресса, спешки, хаотичных перекусов, кофе на бегу. Все это вместе создает идеальные условия для того, чтобы пищеварительная система вышла из строя", – предупредила Залетова.

Чтобы избежать проблем, важно не менять привычное меню резко. Если хочется добавить в рацион больше овощей и фруктов, лучше вначале термически их обрабатывать: тушить, запекать, отваривать. За счет этого они гораздо "мягче" для желудка и кишечника. В сыром виде их лучше есть в небольших количествах и хорошо их пережевывать.

Осенью необходимо следить за температурой еды и напитков. Все должно быть теплым. Холодное, даже если это просто вода, вызывает еще больший спазм сосудов и может спровоцировать дискомфорт, особенно у людей с уже имеющимися проблемами с желудком.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Кроме того, важно не забывать про режим: стараться есть в одно и то же время, не пропускать приемы пищи. Когда человек питается регулярно, желудок вырабатывает сок по расписанию, ему не приходится трудиться вхолостую.

"Надо быть очень осторожными с острыми специями, которые кажутся особенно привлекательными в холодную погоду. Они могут стимулировать выработку кислоты", – предупредила врач.

Важно помнить, что продукты, которые традиционно считаются согревающими, могут навредить. Речь о наваристых бульонах, жирных супах, жареном мясе. Они требуют много ресурсов для переваривания, а если слизистая и так ослаблена, это способно ухудшить состояние. Лучше отдавать предпочтение более легким вариантам: супам на нежирном бульоне, отварному или запеченному мясу, а также рыбе, посоветовала Залетова.

Ранее член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева предупредила, что в сезон ОРВИ и гриппа нужно особенно внимательно следить за тем, какие продукты входят в рацион. Некоторые из них способны негативно взаимодействовать с лекарственными препаратами.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика