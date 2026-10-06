Диетолог Залетова: сезонные овощи приводят к проблемам с ЖКТ осенью

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Появление в рационе сезонных овощей и фруктов, а также смена температуры могут стать причинами обострения проблем с желудочно-кишечным трактом осенью. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она отметила, что осенью многие начинают замечать изменение в работе ЖКТ. В частности, появляется вздутие, дискомфорт и изжога, а у некоторых обостряются хронические заболевания.

По мнению эксперта, смена рациона является одной из причин таких проблем: в частности, дело в богатых клетчаткой сезонных продуктах – яблоках, грушах, капусте, тыкве, свекле, моркови. Она полезна, но если человек за лето привык к более легкой пище в виде ягод, кабачков, огурцов, содержащих много воды и мягких волокон, осенние продукты с их плотной структурой могут стать испытанием для кишечника. Особенно если есть их сырыми и в большом количестве, отметила специалист.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Грубая клетчатка механически раздражает слизистую, усиливает перистальтику, и у людей с чувствительным пищеварением это вызывает вздутие, газы и боли.

Холод также может стать причиной сбоев в ЖКТ. Когда температура на улице падает, организм перестраивается: сосуды, в том числе те, что питают стенки желудка и кишечника, сужаются. В результате кровоток в слизистой оболочке уменьшается, а она является защитным барьером, который в норме противостоит агрессивному действию желудочного сока и ферментов. Когда он становится слабее, кислота может повреждать стенки, пояснила Залетова.

"Именно поэтому у людей с хроническим гастритом или язвенной болезнью осенью чаще возникают обострения. Это прямая физиологическая реакция на холод", – пояснила врач.

Также сокращение светового дня и перепады атмосферного давления негативно влияют на состояние нервной системы, а она очень тесно связана с пищеварительной. Даже незначительный стресс способен усиливать выработку желудочного сока и менять моторику кишечника. Это одна из причин того, что осенью у многих обостряется синдром раздраженного кишечника.

"Влияет и возвращение к рабочим делам и учебе. Летом многие чаще расслаблены, едят более регулярно, больше двигаются на свежем воздухе. Осенью начинается период стресса, спешки, хаотичных перекусов, кофе на бегу. Все это вместе создает идеальные условия для того, чтобы пищеварительная система вышла из строя", – предупредила Залетова.

Чтобы избежать проблем, важно не менять привычное меню резко. Если хочется добавить в рацион больше овощей и фруктов, лучше вначале термически их обрабатывать: тушить, запекать, отваривать. За счет этого они гораздо "мягче" для желудка и кишечника. В сыром виде их лучше есть в небольших количествах и хорошо их пережевывать.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Осенью необходимо следить за температурой еды и напитков. Все должно быть теплым. Холодное, даже если это просто вода, вызывает еще больший спазм сосудов и может спровоцировать дискомфорт, особенно у людей с уже имеющимися проблемами с желудком.

Кроме того, важно не забывать про режим: стараться есть в одно и то же время, не пропускать приемы пищи. Когда человек питается регулярно, желудок вырабатывает сок по расписанию, ему не приходится трудиться вхолостую.

"Надо быть очень осторожными с острыми специями, которые кажутся особенно привлекательными в холодную погоду. Они могут стимулировать выработку кислоты", – предупредила врач.

Важно помнить, что продукты, которые традиционно считаются согревающими, могут навредить. Речь о наваристых бульонах, жирных супах, жареном мясе. Они требуют много ресурсов для переваривания, а если слизистая и так ослаблена, это способно ухудшить состояние. Лучше отдавать предпочтение более легким вариантам: супам на нежирном бульоне, отварному или запеченному мясу, а также рыбе, посоветовала Залетова.

Ранее член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева предупредила, что в сезон ОРВИ и гриппа нужно особенно внимательно следить за тем, какие продукты входят в рацион. Некоторые из них способны негативно взаимодействовать с лекарственными препаратами.

