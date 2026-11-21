Фото: 123RF.com/cetkauskas

Утечка хлора в бассейне спортивной школы "Дельфин" в Хабаровске, в результате которой пострадали 10 человек, произошла из-за ошибки работника, связанной с использованием химических реагентов. Об этом РИА Новости рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным ведомства, сотрудник бассейна ошибся и добавил вместо кислоты хлор. В связи с произошедшем председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств.

Он поручил главе следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Об утечке хлора сообщалось ранее. В бассейне вышла из строя подстанция подачи хлора. В результате происшествия была проведена эвакуация, здание покинули 30 человек, включая 10 детей.

Пострадавших, среди которых трое детей, госпитализировали. Состояние несовершеннолетних оценивалось как средней тяжести. Семеро взрослых были доставлены в городскую больницу А. М. Войно-Ясенецкого: один в состоянии средней тяжести находится в реанимации, а остальные – в отделении токсикологии. Двоих пострадавших при этом уже отпустили домой.

Министр здравоохранения региона Станислав Мальцев уточнил, что жизни детей ничего не угрожает. Он добавил, что врачи продолжают наблюдать за пациентами, им проводят ингаляционную терапию с применением лекарственных препаратов, динамика положительная.

В связи с произошедшем работу бассейна приостановили до полного завершения проверочных и восстановительных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").