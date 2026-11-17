Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шестеро детей отравились парами хлора в сауне под Екатеринбургом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в MAX.

Инцидент произошел 16 ноября. Группа отмечала День рождения ребенка в сауне "Преображение", которая находится в селе Косой Брод. Спустя время отдыхающие почувствовали резкий запах хлорки и несколько раз пожаловались администрации.

Позже состояние шестерых детей резко ухудшилось – их доставили в больницу, где врачи диагностировали отравление парами хлора. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Как уточнил канал BAZA в MAX, пострадавшим от 3 до 15 лет. До этого посетители заведения рассказывали о сильно хлорированной воде в бассейне. По их словам, во время купания чувствовался резкий запах хлорки, а в горле начинало першить.

Прокуратура начала проверку сауны. Ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание потребителям услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья").

Ранее в иракской провинции Майсан с признаками удушья госпитализировали 61 ученицу подготовительной школы. Перед этим из учебного заведения в больницу доставили 59 человек с подозрением на отравление после утечки хлора.

Состояние пострадавших врачи оценивали как легкое или средней тяжести. Предположительно, источник утечки хлора находился на одном из объектов рядом со школой.