Bild: не менее 15 человек отравились хлором в парке развлечений на западе Германии

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Как минимум 15 человек отравились хлором в парке развлечений и отдыха в немецком городе Брюль. Об этом сообщила газета Bild.

По предварительной информации, причиной утечки хлора стал технический дефект в бассейне отеля, расположенного на территории парка. Пострадавшие жаловались на раздражение дыхательных путей и боли в горле. Четырех человек госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Ранее в иракской провинции Майсан 61 ученицу подготовительной школы доставили в больницу с признаками удушья. До этого оттуда госпитализировали 59 человек с подозрением на отравление после утечки хлора.

Врачи оценивали состояние пострадавших как легкое или средней тяжести. Предположительно, источник утечки хлора находится на одном из расположенных рядом со школой объектов.