Песков: Путин помиловал Лерчек из соображений гуманности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин из соображений гуманности помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек и осужденную на условный срок за незаконные валютные операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так политик ответил на вопрос журналистов о том, повлияло ли на решение о помиловании известность Чекалиной и резонанс вокруг дела.

Песков отметил, что экономический ущерб для государства был очень большим. Однако в учет приняли прежде всего то, что речь идет о женщине, больной терминальным заболеванием, а также наличие у нее несовершеннолетних детей.

В свою очередь, защита Чекалиной поблагодарила Путина за решение о помиловании и считает, что ситуация действительно этого требовала.

"Выражаем большую признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения", – говорится в комментарии адвоката Константина Третьякова в мессенджере Telegram.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин оказались фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и легализации полученных незаконным путем денег. Они перевели за рубеж свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Позднее Чекалина приговорили к 7 годам колонии.

Расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявлении у нее онкологии, но потом возобновили. В конце июля 2026 года суд назначил ей условное наказание, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

В ноябре Мосгорсуд признал приговор законным, после чего Чекалина попросила Путина о помиловании. 14 ноября президент России помиловал блогера и освободил от наказания. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева отметила, что теперь Чекалина сможет выехать за границу для лечения рака.