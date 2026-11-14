Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 11:44

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Песков: Путин помиловал Лерчек из соображений гуманности

Путин помиловал Лерчек из соображений гуманности – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин из соображений гуманности помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек и осужденную на условный срок за незаконные валютные операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так политик ответил на вопрос журналистов о том, повлияло ли на решение о помиловании известность Чекалиной и резонанс вокруг дела.

Песков отметил, что экономический ущерб для государства был очень большим. Однако в учет приняли прежде всего то, что речь идет о женщине, больной терминальным заболеванием, а также наличие у нее несовершеннолетних детей.

В свою очередь, защита Чекалиной поблагодарила Путина за решение о помиловании и считает, что ситуация действительно этого требовала.

"Выражаем большую признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения", – говорится в комментарии адвоката Константина Третьякова в мессенджере Telegram.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин оказались фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и легализации полученных незаконным путем денег. Они перевели за рубеж свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Позднее Чекалина приговорили к 7 годам колонии.

Расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявлении у нее онкологии, но потом возобновили. В конце июля 2026 года суд назначил ей условное наказание, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

В ноябре Мосгорсуд признал приговор законным, после чего Чекалина попросила Путина о помиловании. 14 ноября президент России помиловал блогера и освободил от наказания. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева отметила, что теперь Чекалина сможет выехать за границу для лечения рака.

Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело против следователя по делу Лерчек

Читайте также


властьшоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика