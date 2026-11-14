Песков: Путин помиловал Лерчек из соображений гуманности

14 ноября, 11:44Шоу-бизнес
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин из соображений гуманности помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек и осужденную на условный срок за незаконные валютные операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так политик ответил на вопрос журналистов о том, повлияло ли на решение о помиловании известность Чекалиной и резонанс вокруг дела.
Песков отметил, что экономический ущерб для государства был очень большим. Однако в учет приняли прежде всего то, что речь идет о женщине, больной терминальным заболеванием, а также наличие у нее несовершеннолетних детей.
В свою очередь, защита Чекалиной поблагодарила Путина за решение о помиловании и считает, что ситуация действительно этого требовала.
"Выражаем большую признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения", – говорится в комментарии адвоката Константина Третьякова в мессенджере Telegram.
В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин оказались фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и легализации полученных незаконным путем денег. Они перевели за рубеж свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Позднее Чекалина приговорили к 7 годам колонии.
Расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявлении у нее онкологии, но потом возобновили. В конце июля 2026 года суд назначил ей условное наказание, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.
В ноябре Мосгорсуд признал приговор законным, после чего Чекалина попросила Путина о помиловании. 14 ноября президент России помиловал блогера и освободил от наказания. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева отметила, что теперь Чекалина сможет выехать за границу для лечения рака.
Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело против следователя по делу Лерчек