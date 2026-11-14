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14 ноября, 11:22

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек сможет выехать за границу на лечение после помилования

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) сможет выехать за границу для лечения онкологического заболевания после подписанного Владимиром Путиным помилования. Об этом ТАСС заявила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

"Помилование означает снятие судимости и различных ограничений, связанных с ней. В том числе и снятие ограничений на выезд за рубеж, например – на поездку в Китай для лечения", – сказала собеседница агентства.

Более того, помилование освобождает блогера от выплаты штрафа в размере 763,5 миллиона рублей.

"Исполнительное производство о взыскании штрафа подлежит прекращению на основании указа президента РФ о помиловании", – сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта юрист Олег Зернов.

В 2024 году Чекалина и ее бывший супруг Артем оказались фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и легализации полученных незаконным путем денег. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Мужчина признался в совершении преступления и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за обнаружения у нее онкологии, но потом возобновили. В конце июля 2026 года суд назначил ей условное наказание, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

В ноябре Мосгорсуд признал приговор законным, после чего Чекалина попросила Путина о помиловании. 14 ноября глава государства помиловал блогера и освободил от наказания.

Лерчек запросила выезд в Китай для лечения из-за ухудшения состояния

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