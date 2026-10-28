Суд снял арест со счетов осужденного по делу Лерчек Романа Вишняка

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Гагаринский суд Москвы снял обеспечительный арест с банковских счетов бывшего бизнес-партнера блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Романа Вишняка, осужденного по делу о незаконных денежных переводах за рубеж. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Судья удовлетворила ходатайство защиты осужденного и отменила ограничения, наложенные на его счета в Сбербанке, Альфа-Банке и Райффайзенбанке. Основанием для снятия ареста послужило полное погашение Вишняком штрафа в размере 500 тысяч рублей, назначенного ему по приговору.

По приговору суда ему также назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Он признал свою вину и дал показания на других фигурантов уголовного дела.

В 2024 году Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они вывели за рубеж более 250 миллионов рублей от продажи фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, однако спустя время расследование возобновили. Она получила условное наказание и штраф в размере 763,5 миллиона рублей, а также запрет на деятельность, связанную с администрированием сайтов. Однако защита и прокуратура обжаловали приговор, его пересмотр назначен на 5 ноября.

