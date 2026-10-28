Мосгорсуд перенес пересмотр приговора Лерчек на 5 ноября из-за состояния ее здоровья

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Мосгорсуд перенес пересмотр приговора блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, на 5 ноября из-за состояния ее здоровья. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

Изначально заседание было назначено на 17 ноября. Адвокат пояснил, что все понимают тяжелое состояние Чекалиной, которой необходимо лечение за рубежом, но ее выезд до вступления приговора в силу проблематичен.

По словам Третьякова, если до рассмотрения жалоб в апелляции защита получит официальное приглашение от клиники из Китая, то сразу обратится в суд за разрешением на выезд.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. О том, что состояние блогера ухудшилось, ранее рассказал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини: у Лерчек начались сильные боли в ногах, врачи установили ей катетер с контрастом. Позже он заявил, что медики не понимают, что происходит с пациенткой.

По словам самой Лерчек, болезнь начала прогрессировать. Метастазы растут в надпочечниках и яичниках, а также снова появились в легких. Один курс химиотерапии второй линии блогер уже прошла.

При этом она рассматривает все варианты, которые могут улучшить ее самочувствие, включая CAR-T-терапию в КНР, способную убить рак навсегда. Чекалина попросила суд разрешить ей поездку в Китай для экстренного лечения, направив соответствующее обращение по электронной почте.

В 2024 году Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Речь шла о переводе за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину, его приговорили к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за онкологического заболевания, но затем расследование возобновили. Суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов, однако приговор обжаловали и защита, и прокуратура.