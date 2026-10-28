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28 октября, 11:11

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Politico: фон дер Ляйен пока не явилась на дачу показаний по делу о вакцинах Pfizer

Фон дер Ляйен пока не явилась на дачу показаний по делу о вакцинах Pfizer

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не пришла для дачи показаний по делу о закупке вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 у американской компании Pfizer. Об этом пишет RT со ссылкой на Politico.

При этом в Еврокомиссии заявили, что оказывают европейской прокуратуре всестороннее содействие "от имени и при полной поддержке" фон дер Ляйен.

Уходящая в отставку генеральный прокурор ЕС Лаура Кевеши также рассказала о сложностях при вызове на допрос высокопоставленных лиц. По ее словам, некоторые политики "думают, что они выше закона".

В 2025 году европейский суд признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год. В частности, она необоснованно запретила публикацию сообщений об условиях контрактов на сумму более 30 миллиардов евро.

После этого группа крайне правых евродепутатов выступила с ходатайством об отставке главы ЕК. Однако депутаты ЕП отклонили вотум недоверия.

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