ЕП отклонил вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

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Депутаты Европейского парламента отклонили вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

За инициативу высказались 175 депутатов при минимуме в 361 голос. При этом 360 членов ЕП выступили против вотума, а еще 18 воздержались.

Ранее суд признал главу ЕК виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год. В частности, фон дер Ляйен необоснованно запретила публикацию сообщений об условиях контрактов на сумму более 30 миллиардов евро.

После этого группа крайне правых евродепутатов выступила с ходатайством об отставке главы ЕК. Предложение о вотуме недоверия было внесено румынским ультраправым евродепутатом Георге Пипереа.

