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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский суд.

Обвинения в адрес главы ЕК выдвинула газета The New York Times в 2023 году. Журналисты утверждали, что фон дер Ляйен необоснованно запретила публикацию сообщений, в которых она и глава компании Pfizer Альберт Бурла согласовали условия контрактов на закупку вакцин для Евросоюза на сумму более 30 миллиардов евро.

"Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer, аннулировано", – говорится в заявлении суда, которое цитирует РИА Новости.

В инстанции подчеркнули, что ЕК обязана предоставлять наиболее широкий доступ общественности к важной информации.

Ранее СМИ писали, что высокопоставленные чиновники Евросоюза (ЕС) все больше убеждаются в "токсичности" фон дер Ляйен и желают ее отставки.

По информации журналистов, в дипломатических кругах ЕС считают, что уход фон дер Ляйен разблокировал бы многие процессы в сообществе. При этом политический кризис в ЕС говорит не в пользу политических и дипломатических талантов главы ЕК.

Кроме того, по мнению СМИ, фон дер Ляйен может потерять власть и оказаться на вторых ролях в европейской политике. Они указали, что Брюссель стал терять инициативу в украинском вопросе, которую перехватывают Париж и Лондон.