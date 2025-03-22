Bild: глава ЕК фон дер Ляйен может потерять власть

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может потерять власть и оказаться на вторых ролях в европейской политике, сообщает газета Bild.

По данным СМИ, фон дер Ляйен часто называют "самой влиятельной женщиной Европы", однако в будущем она может перейти на вспомогательные роли. Как указывают журналисты, Брюссель стал терять инициативу в украинском вопросе, которую перехватывают Париж и Лондон.

Многие хотят видеть во главе Евросоюза человека, с которым американская администрация была бы вынуждена считаться, говорится в материале. Вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул посвященный искусственному интеллекту саммит в Париже, когда глава ЕК стала отвечать на его речь, отметила газета.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что во второй половине этого десятилетия сформируется новый международный порядок, и Европе надо подготовиться к изменениям. По ее словам, действовать европейские страны должны "немедленно". Она призвала воспользоваться возможностью, чтобы построить "более безопасную Европу", которая сможет себя защищать.