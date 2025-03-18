18 марта, 23:59Политика
Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок
Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во второй половине текущего десятилетия сформируется новый международный порядок, и Европе необходимо подготовиться к грядущим изменениям. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы должны видеть мир таким, какой он есть, и мы должны действовать немедленно. Потому что новый международный порядок будет сформирован во второй половине этого десятилетия. Поэтому <…> Европа стоит перед фундаментальным выбором относительно своего будущего", – сказала она, выступая на форуме в военной королевской академии Дании.
Глава ЕК призвала воспользоваться этой возможностью, чтобы построить "более безопасную Европу", которая будет готова и способна сама защищать себя.
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт. Вместо этого он лишь заявил, что вся Европа якобы является целью "российской агрессии".
ЕС по итогам саммита заявил, что Европа должна отвечать на вызовы со всех сторон