Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во второй половине текущего десятилетия сформируется новый международный порядок, и Европе необходимо подготовиться к грядущим изменениям. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны видеть мир таким, какой он есть, и мы должны действовать немедленно. Потому что новый международный порядок будет сформирован во второй половине этого десятилетия. Поэтому <…> Европа стоит перед фундаментальным выбором относительно своего будущего", – сказала она, выступая на форуме в военной королевской академии Дании.

Глава ЕК призвала воспользоваться этой возможностью, чтобы построить "более безопасную Европу", которая будет готова и способна сама защищать себя.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт. Вместо этого он лишь заявил, что вся Европа якобы является целью "российской агрессии".