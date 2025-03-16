Мирошник: Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается найти оправдание для участия в украинском конфликте. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, в этом стремлении французский лидер "рвет подметки".

"Тяжелый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: "Ну я так думаю!", – отметил Мирошник.

В своем последнем интервью Макрон указал, что западные страны, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину, будут рассматривать такие "ключевые точки", как Киев, Львов и Одесса. При этом французский президент подчеркнул, что страны Европы могут отправить свои войска на Украину без согласия России.

В Минобороны Франции ранее заявили, что готовность обеспечить гарантии безопасности Украине выразили около 15 стран. Уточнялось, что представители военных ведомств обсуждают не только отправку своих военных на Украину, дискуссии ведутся и по другим вопросам. Например, об обеспечении безопасности в Черном море.