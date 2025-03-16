Макрон назвал украинские города, где Запад хочет разместить военных

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Западные страны, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину, будут рассматривать такие "ключевые точки", как Киев, Львов и Одесса. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Parisien.

Утверждается, что совместный план Франции и Британии об отправке миротворческих сил на Украину находится на финальной стадии согласования. Макрон заявил, что страны Европы могут отправить свои войска на Украину без согласия России.

"Украина – суверенное государство, и если Киев попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет", – сказал французский лидер.

Он утверждает, что если Россия откажется от размещения европейских военных на территории Украины, то это будет ясным признаком "стратегической экзистенциальной угрозы" для Европы, которая якобы исходит от РФ.

Макрон подчеркнул, что конкретное число военных не является приоритетом в данном вопросе. По его словам, речь идет о размещении нескольких тысяч специалистов от каждой страны, чтобы проводить "программы по обучению". Данные меры также будут служить демонстрацией долгосрочной поддержки Украины со стороны Запада, добавил Макрон.

Он не рассказал, готовы ли участвовать Соединенные Штаты в данной инициативе. Президент Франции отметил, что поддерживает контакт с американским коллегой Дональдом Трампом, однако старается избегать "чрезмерных инцидентов".

Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее сообщил, что Запад переходит к обсуждению деталей отправки войск на Украину. Так, военачальники из "коалиции желающих" приедут 20 марта в Британию для того, чтобы обсудить конкретные шаги по данной инициативе.

В Минобороны Франции заявили, что около 15 стран выразили готовность обеспечить гарантии безопасности Украине. Представители военных ведомств обсуждают не только отправку своих военных на Украину, дискуссии ведутся и по другим вопросам. Например, об обеспечении безопасности в Черном море.