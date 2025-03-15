Стармер заявил о переходе к обсуждению деталей отправки войск на Украину

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Запад переходит к обсуждению деталей отправки войск на Украину, сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер.

"Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе", – приводит слова политика ТАСС.

Стармер также отметил, что военачальники из "коалиции желающих" приедут 20 марта в Британию для того, чтобы обсудить конкретные шаги по размещению своих войск на Украине. При этом британский премьер-министр отметил важность гарантий безопасности и со стороны Вашингтона.

"Я ясно дал понять, что это должно быть сделано в сочетании с Соединенными Штатами. Мы говорим с американской стороной ежедневно", – добавил политик.

По его словам, коалиция западных стран укрепит оборону Украины, а также при необходимости защитит ее "на земле, на воде и в небе".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о вводе миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки украинской власти. Лавров призвал сначала разобраться с "расистской практикой" киевского режима.