Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Внуково

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент авиагавань обслуживает рейсы только по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в Домодедово. Аэропорт также принимает и отправляет рейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.

В Российском союзе туриндустрии напоминали, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов, например перебронирование или возврат билета.