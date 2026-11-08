Navai впервые выступил в Москве после задержания в Казахстане

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Рэпер Navai (Наваи Бакиров. – Прим. ред.) впервые после задержания в Казахстане вышел на сцену с концертом в Москве. Выступление проходит 8 ноября в VK Stadium, сообщает РИА Новости.

Перед исполнением песни "Где ты теперь и с кем" артист признался зрителям, что плохо себя чувствует.

"Если честно, у меня болит горло, но я бы не смог еще раз перенести нашу с вами встречу", – сказал музыкант со сцены.

Концерт должен был состояться 22 октября, однако его перенесли на 8 ноября после задержания Navai в Казахстане.

Рэпера задержали на погранпункте "Кордай" при въезде в Казахстан из Киргизии 14 октября. В его автомобиле нашли 2,5 грамма марихуаны, сам исполнитель признался, что купил наркотики в Бишкеке.

Суд заключил его под стражу на два месяца, а защита планировала обжаловать арест и добиваться освобождения под залог. Позднее сообщалось, что уголовное дело против рэпера Navai в Казахстане было прекращено.