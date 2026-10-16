Гуф поддержал арестованного в Казахстане рэпера Navai

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Софья Сандурская

Рэпер Гуф публично поддержал исполнителя Navai (настоящее имя – Навай Бакиров. – Прим. ред.), которого в Казахстане отправили под арест на два месяца по делу о контрабанде наркотиков. Музыкант написал об этом в соцсетях.

"Брат мой, я знаю, какой ты "раста" – никакой! Я никогда не поверю в то, что сейчас про тебя несут! Уверен, что все будет хорошо! Поэтому сил тебе и ждем на Арбате, родной", – обратился Гуф к коллеге.

Navai задержали на пограничном пункте при въезде в Казахстан из Киргизии. Во время досмотра автомобиля обнаружили наркотическое вещество. По данным СМИ, речь шла о марихуане. Исполнитель признался, что приобрел наркотик в Бишкеке.

По делу о контрабанде запрещенных веществ началось расследование. Рэперу назначили два месяца ареста. Navai может грозить до 5 лет лишения свободы. Однако при более строгой квалификации обвинения срок может превысить 15 лет.