SHOT: минимум 10 концертов Navai будут отменены из-за его ареста в Казахстане

Рэпера Navai задержали на въезде в Казахстан, а впоследствии арестовали на 2 месяца. Его подозревают в покушении на контрабанду наркотических средств. Что грозит музыканту и что будет с его предстоящими концертами, расскажет Москва 24.

"По техническим причинам"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/navaib

Вечером 14 октября стало известно, что рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) задержали по пути на его концерт в Астане. При проверке на пограничном пункте между Киргизией и Казахстаном в кармане водительского сиденья его автомобиля было обнаружено 2,5 грамма марихуаны. Запрещенку учуяла служебная собака по кличке Атлас.

По разным данным, помимо музыканта, в машине находились еще двое или трое человек. Сначала задержали всех, впоследствии двоих отпустили, в том числе концертного директора. При этом анализы рэпера и еще одного пассажира показали наличие в организме каннабиноидов.

В результате правоохранители завели уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Сам Navai в ходе допроса признался, что приобрел наркотики в Бишкеке. Рэпера отправили под арест на 2 месяца из-за опасений, что он может скрыться от следствия.

В свою очередь, концерт, который должен был состояться в Астане 14 октября, был отменен "по техническим причинам". Позднее телеграм-канал Mash сообщил, что мероприятие могло принести музыканту около 28 миллионов рублей.

При этом поклонники были возмущены срывом шоу: некоторые прилетели из других городов специально на выступление Navai, однако узнали об отмене всего за несколько часов до начала. Телеграм-канал SHOT сообщил, что у некоторых зрителей возникли проблемы с возвратом билетов, однако позже стало известно, что покупателям все же начали возвращать средства.

Помимо этого, до конца октября музыкант должен был выступить в Кишиневе, Москве, Санкт-Петербурге, а в ноябре были запланированы концерты еще в четырех городах России. По данным журналистов, в итоге будут отменены как минимум 10 выступлений.

"Сейчас отпустят"

Фото: телеграм-канал Baza

14 октября департамент полиции Жамбылской области в Казахстане сообщил, что после задержания Navai ведется расследование по двум статьям УК республики – о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Объем изъятого вещества в полиции не раскрыли.

При этом ранее адвокат Александр Корытин пояснил, что наказание по статье 286 УК Казахстана о контрабанде будет зависеть от объема веществ и целей их перемещения: если размер не крупный, срок заключения может составить от 3 до 5 лет. При этом перевозка в крупном размере с целью сбыта наказывается строже – лишением свободы от 5 до 10 лет. Самое суровое наказание предусмотрено для группы лиц или особо крупного размера – от 10 до 15 лет.

"Соответственно, минимальный срок – это 3 года, максимальный – это более 15 лет, кроме штрафа. Очень много нюансов, без которых сложно дать однозначный ответ. Контрабанда считается достаточно тяжким преступлением", – подчеркнул адвокат.

При этом защита музыканта намерена обжаловать решение суда и добиться освобождения рэпера под залог, передает "Осторожно Media". Адвокат Navai Рена Керимова уточнила, что его подозревают в преступлении средней тяжести, за которое он может отделаться штрафом. Она добавила, что сам Navai настроен оптимистично.





Рена Керимова адвокат рэпера Navai Прекрасно чувствует, хороший парень, воспитанный. Он очень позитивный. Ну, так случилось, какая-то ошибка произошла. Непонятно, чья ошибка, он не один был. Просто человек порядочный, не хочет кому-то создавать проблему.

По мнению юриста Олега Зернова, Navai будут судить в Казахстане.

"Если человек совершил преступление на территории другой страны, он в данном случае совершил контрабанду наркотических средств, то его будут судить по законодательству той страны, в которой он, соответственно, совершил преступление. Так как он уже в Казахстане, судить его с вероятностью 99% будут в Казахстане по казахстанскому законодательству", – считает юрист.

В свою очередь, мать рэпера, Айнур Бакирова, после новостей о задержании сына выразила надежду, что Navai вскоре отпустят.





Айнур Бакирова мать рэпера Navai Охрана его позвонила и сказала, что решили там все уже. Сейчас отпустят, сказали, не волнуйся, штраф заплатит, и все. Мне аж плохо стало.

Женщина призналась, что информация ее шокировала: она уверена, что Navai подставили.

"Боже мой, какой он и наркотик, его подставили, он вообще не занимается этим, как это может так? Господи, так кто же его подставил, мой сын, у него концерт скоро. Не может быть так, я точно говорю, не может быть так. Я еще подумала, почему остановили концерт", – высказалась Айнур.

"Главное – все живы"

Фото: Агентство "Москва"

Ранее Navai уже попадал в криминальные сводки. В начале мая он устроил серьезное ДТП в центре Москвы на Зубовском бульваре, находясь за рулем Ferrari.

Судя по кадрам с места происшествия, авто на большой скорости влетело в дерево, от сильного удара части машины разлетелись в стороны, в том числе на тротуар и полосы движения. Сам рэпер заявил, что ехал небыстро, его подвели "плохие колеса".

"Машину не жалко. Главное – все живы и здоровы", – отметил тогда Navai.

В результате инцидента пострадавших и погибших не было. Однако в департаменте транспорта Москвы заявили о намерении составить обращение в суд по поводу возмещения ущерба инфраструктуре. В начале сентября стало известно, что музыкант полностью возместил материальный ущерб и все расходы, связанные с разбирательством. В итоге дело было прекращено.

Успешный дуэт и сольная карьера

Фото: youtube.com/HammAli & Navai

Navai изначально прославился, выступая в рэп-дуэте вместе с Александром Громовым (HammAli). Заметную популярность им принесли треки "Ноты" и "Хочешь, я к тебе приеду" в 2018 году. Тогда же вышел первый студийный альбом дуэта. Песня "Пустите меня на танцпол" стала хитом, покорив многие отечественные музыкальные чарты.

Впоследствии рэперы выпустили еще ряд синглов, которые закрепили их успех, в частности "Девочка-война", "А если это любовь?", "Птичка". При этом с 2020-го оба участника дуэта начали активно развивать сольные проекты. В 2021-м HammAli & Navai объявили о распаде коллектива, однако вскоре вернулись к совместному творчеству и выпустили еще ряд синглов. В 2025-м сообщалось, что дуэт окончательно прекратил существование.

Александр и Navai подчеркивали, что причиной стала не ссора: они остались в хороших отношениях, просто достигли максимума в рамках дуэта и решили развивать сольное творчество. По данным СМИ, рэперы продолжили дружеское общение.