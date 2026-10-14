Рэпер Navai задержан с наркотиками на въезде в Казахстан

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Российский рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) был задержан в Казахстане после пересечения границы из Киргизии из-за наркотиков. Об этом сообщил департамент полиции казахстанского региона.

Инцидент произошел в Жамбылской области на пограничном пункте "Кордай". Наркотик обнаружили при проверке автомобиля рэпера. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств.

По данным казахстанских СМИ, Navai возвращался после концерта в Бишкеке на автомобиле Mercedes S-класса. Наркотики обнаружили в кармане водительского сиденья.

Как уточнил канал Baza, речь идет о 2,5 грамма марихуаны. Запрещенные вещества учуяла служебная собака по кличке Атлас.

Вместе с рэпером в машине находились еще два человека. Всех троих задержали. В настоящее время правоохранители выясняют, кому именно принадлежали наркотики. На момент задержания Navai еще не получил процессуальный статус подозреваемого.

Также стало известно, что концерт Navai, запланированный на 14 октября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, отменили "по техническим причинам".

Ранее в Азербайджане пограничники предотвратили попытку контрабанды почти 125 килограммов запрещенных веществ из Ирана. Инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе". Всего правоохранители изъяли из незаконного оборота 124 килограмма 965 граммов наркотиков.