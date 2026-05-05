05 мая, 20:29

Рэпер Navai назвал причиной ДТП в Москве со своим участием плохие колеса

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Причиной ДТП в Москве с участием рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) стали плохие гоночные колеса. Об этом сам музыкант рассказал в беседе с Mash.

"Машину не жалко, главное, что все живы-здоровы", – заявил он.

Рэпер заверил, что ехал не быстро, скорость авто составляла около 45–50 километров в час.

Также Navai прокомментировал отсутствие номеров на своем автомобиле. По его словам, это связано с тем, что он только недавно стал его владельцем.

Рэпер попал в аварию на своем спорткаре Ferrari вечером во вторник, 5 мая. ДТП произошло на Зубовском бульваре.

Как рассказали очевидцы, машину исполнителя развернуло, после чего транспортное средство подлетело и врезалось в столб и тротуар. В автомобиле после случившегося сработали подушки безопасности.

Затем музыкант переоделся и попытался скрыться от свидетелей в черной машине Toyota Camry рядом с местом происшествия.

происшествияшоу-бизнесДТПгород

