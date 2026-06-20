Число умерших от Эболы в ДР Конго достигло 245 человек

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Количество погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 245 человек. Об этом рассказал глава Минздрава страны Самюэль Роже Камба на брифинге в городе Буниа, которая является столицей провинции Итури, где зафиксирован эпицентр вспышки вируса. Его слова передает Конголезское агентство печати.

Всего подтверждено 933 случая заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго. Уровень смертности, по словам министра, составляет 26%. На данный момент в больницы доставлены 416 человек. При этом уже 80 граждан выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Он также отметил прогресс в борьбе с вирусом. В частности, улучшается ситуация с обнаружением инфекции среди горожан. Кроме того, увеличивается доверие местных жителей к больницам. Камба подчеркнул, что активное отслеживание контактов на местах позволяет выявлять большее количество пациентов.

Помимо этого, зафиксирована положительная динамика к росту количества обращений в центры лечения по собственному желанию. На этом фоне была увеличена вместимость медучреждений, где проходят лечение зараженные Эболой.

"Количество коек для этих больных выросло до 516. Ведется расширение существующих центров по лечению заболевших Эболой", – добавил министр.

О вспышке Эболы в ДР Конго стало известно в начале мая. Спустя время ВОЗ признала ситуацию в стране чрезвычайной.

Как заявляют специалисты, риск распространения лихорадки Эболы в Африке будет всегда. Это связано с тем, что данный вирус является зоонозным. Он циркулирует среди диких животных. Из-за этого часто пребывающие в лесах местные жители становятся его переносчиками.

