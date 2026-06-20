Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 10:43

Общество

Число умерших от Эболы в ДР Конго достигло 245 человек

Фото: ТАСС/EPA/DIEUDONNE DIROLE

Количество погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 245 человек. Об этом рассказал глава Минздрава страны Самюэль Роже Камба на брифинге в городе Буниа, которая является столицей провинции Итури, где зафиксирован эпицентр вспышки вируса. Его слова передает Конголезское агентство печати.

Всего подтверждено 933 случая заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго. Уровень смертности, по словам министра, составляет 26%. На данный момент в больницы доставлены 416 человек. При этом уже 80 граждан выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Он также отметил прогресс в борьбе с вирусом. В частности, улучшается ситуация с обнаружением инфекции среди горожан. Кроме того, увеличивается доверие местных жителей к больницам. Камба подчеркнул, что активное отслеживание контактов на местах позволяет выявлять большее количество пациентов.

Помимо этого, зафиксирована положительная динамика к росту количества обращений в центры лечения по собственному желанию. На этом фоне была увеличена вместимость медучреждений, где проходят лечение зараженные Эболой.

"Количество коек для этих больных выросло до 516. Ведется расширение существующих центров по лечению заболевших Эболой", – добавил министр.

О вспышке Эболы в ДР Конго стало известно в начале мая. Спустя время ВОЗ признала ситуацию в стране чрезвычайной.

Как заявляют специалисты, риск распространения лихорадки Эболы в Африке будет всегда. Это связано с тем, что данный вирус является зоонозным. Он циркулирует среди диких животных. Из-за этого часто пребывающие в лесах местные жители становятся его переносчиками.

Читайте также


обществоза рубежом

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика