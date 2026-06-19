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19 июня, 10:52

Общество

Роспотребнадзор передал в Африку 7 тыс тестов для диагностики вируса Эболы Бундибуджио

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор передал Демократической Республике Конго и Уганде 7 тысяч тестов для диагностики вируса Эболы Бундибуджио, рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в этих странах появилась угроза новой вспышки лихорадки. Специалисты Роспотребнадзора совместно с местными коллегами подтвердили эффективность теста в реальных условиях, в том числе в сравнительных испытаниях с тестами других стран.

"Роспотребнадзор одним из первых в мире за четыре дня разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, запросы на данные тест-системы пришли и из других стран. В частности, они переданы в КНДР и Туркменистан, а также получен запрос от Таджикистана.

Одновременно с этим эксперты Роспотребнадзора готовят в Уганде специалистов и принимают участие в организации противоэпидемических мероприятий. Например, методам работы в очаге опасной инфекции обучилась команда из более чем 20 жителей Уганды.

О вспышке Эболы в Конго стало известно в начале мая, а через время ВОЗ признала ситуацию в стране чрезвычайной.

Тем не менее риск распространения лихорадки в Африке будет существовать всегда. Это связано с тем, что Эбола – зоонозное заболевание, которое циркулирует среди диких животных. Из-за этого часто бывающие в лесах местные жители становятся его переносчиками.

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