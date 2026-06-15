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15 июня, 21:30

Общество

Число погибших от лихорадки Эбола в ДРК достигло 192

Фото: 123RF.com/nordroden

Количество погибших от лихорадки Эбола на территории Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 192. Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба министерства здравоохранения страны.

При этом число подтвержденных случаев заражения в республике превысило 808. По данным ведомства, летальность вируса составляет 23,8%.

О вспышке Эболы в Конго стало известно в начале мая. Спустя некоторое время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию в стране чрезвычайной.

При этом риск распространения лихорадки в Африке будет существовать всегда, подчеркивали в ВОЗ. Это объясняется тем, что Эбола – это зоонозное заболевание, то есть оно циркулирует среди диких животных. Поэтому местные жители, часто бывающие в лесах, становятся переносчиками вируса.

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