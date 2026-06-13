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13 июня, 11:41

Общество

В Роспотребнадзоре исключили наличие вирусов, способных перерасти в пандемию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В настоящее время отсутствуют вирусы, которые могли бы перерасти в пандемию. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прямо сейчас нет таких вирусов, которые формируют пандемическую ситуацию", – указала она.

Ранее Попова сообщила, что вирус Эбола, вызвавший вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным путем.

Первые сообщения о новых случаях заражения Эболой начали поступать 5 мая из провинции Итури в ДРК. Уточнялось, что усилиям по борьбе со вспышкой заболевания на востоке ДРК препятствуют продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола является четвертой по масштабу за все время наблюдений с 1976 года. По количеству подтвержденных умерших и заболевших Эболой в ходе нынешней вспышки она уступает лишь трем предыдущим – 2014–2016 годов, 2018–2020 годов и 2000–2001 годов.

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